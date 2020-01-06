Erdemli'de bazı okullar 1 gün tatil edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 mahalledeki okulların ve ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nin yarın tatil olduğu açıklandı.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların yarın da etkisini arttırarak devam edeceğinin bildirilmesi üzerine ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verileceği bildirildi. Bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemli ilçesine bağlı Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli ve Karayakup mahallelerindeki tüm okullar ile ilçe merkezindeki Sağlık Meslek Lisesi'nde yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

MERSİN 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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