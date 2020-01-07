Mersin'de sağanak etkisini sürdürdü

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MERSİN'de dün başlayan sağanak, etkisini gece de sürdürdü. Merkez Mezitli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği 'kırmızı kod' uyarısının ardından etkisini artırarak sürdüren sağanak, merkez Mezitli ilçesinde yaşamı felç etti. Gece de devam eden sağanak nedeniyle ilçede sokaklar göle döndü, caddeler su altında kaldı. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sel sularına müdahale etmeye başladı. İlçede can kaybı yaşanmazken, maddi hasarlar meydana geldi.



MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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