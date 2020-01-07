Mersin-Antalya D-400 karayolu sele teslim Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinde onlarca araçtaki vatandaşlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Kırmızı Kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinde, ana yolları sel suları vurdu, trafik felç oldu. Dün başlayan ve gece boyunca aralıksız devam eden sağanak yağış ilçede sele dönüştü.

İlçeye bağlı Arpaçbahşiş ve Tömük mahallelerinden geçen MersinAntalya D400 karayolu sel sularına teslim oldu. Sel sularının MersinAntalya istikametini kapamasıyla trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda kalan onlarca aracın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

İlçede kuvvetli sağanak yağış halen devam ediyor.

MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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