Çamlıyayla'da okullar 1 gün tatil

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Çamlıyayla Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 07/01/2020 Salı günü eğitime bir gün ara verildi” ifadesi kullanıldı.

MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.