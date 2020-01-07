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Mersin’de aşırı yağış ölüme neden oldu, bir kişi ise kayıp Mersin’de dünden itibaren etkili olan ve ...

İHA

– Mersin'de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenerek su baskınlarına neden olan aşırı yağış Erdemli ilçesinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Erdemli'nin Çeşmeli Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan baraka evin altında kalan 62 yaşındaki İbrahim Öngel yaşamını yitirdi. Mut ilçesinde ise dereye yuvarlanan araçta bulunan bir kişi kayboldu.

Mersin’de aşırı yağış ölüme neden oldu, bir kişi ise kayıp Mersin’de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenerek su baskınlarına neden olan aşırı yağış sonucu Erdemli ilçesinde bir kişi hayatını kaybetti, Mut ilçesinde ise bir kişi derede kayboldu

– Mersin’de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenerek su baskınlarına neden olan aşırı yağış Erdemli ilçesinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Erdemli’nin Çeşmeli Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan baraka evin altında kalan 62 yaşındaki İbrahim Öngel yaşamını yitirdi. Mut ilçesinde ise dereye yuvarlanan araçta bulunan bir kişi kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
12 saatte metrekareye en az 140 kilogram yağış düşen kentte, gece yarısına kadar sakin devam eden yağmur, saat 01.00 sıralarında fırtınayla birlikte gök gürültülü şiddetli yağışa döndü. Sabaha kadar devam eden aşırı yağış, özellikle merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ile Erdemli ilçesinde etkili oldu. Afete dönüşen yağış nedeniyle bazı sitelerin bordum katları sular altında kalırken, bazı evler de yağmur suyuyla doldu. Birçok cadde ve sokağın sular altında kaldığı kentte, çok sayıda araç da suya gömüldü.
Aşırı yağışla birlikte kuzeyden güneye denize doğru şiddetle akan sular, ana caddelerde trafik akışını da engelledi. Trafik ekipleri, bazı ana arterlerde yolu trafiğe kapatmak zorunda kaldı. Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadıkları afette, Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.

Aşırı yağış ölüme neden oldu
Öte yandan, Mersin'in Erdemli ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yıkılan baraka evin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Burhan Dede mevkisinde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Aile fertlerinden 5'i kendi çabalarıyla toprak ve molozların altından çıkarken, baba İbrahim Öngel, enkaz altında kaldı. Olay yerine ulaşan 2 ambulans, 6 itfaiye aracı, AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişi, enkaz altındaki İbrahim Öngel'in bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından 62 yaşındaki Öngel'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kurtarma ekibine destek veren bir itfaiye aracı da kaygan zeminde kayarak yan yattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, heyelan bölgesinde güvenlik önlemi alındı.

Belediye ekipleri sabaha kadar çalıştı
Şiddetli yağış nedeniyle teyakkuza geçen ve kiriz masası oluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bütün ekipleri ile gece boyu sahada görev yaptı. Özellikle merkez ilçe Mezitli’de saat 01.00 sıralarında şiddetini arttırarak yağan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları oluştu. Ekipler, eski Mezitli Yolu, Kandak Deresi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Akkent Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalarda, vatandaştan gelen tüm ihbarlar değerlendirildi.

Başkan Seçer, sabaha kadar sahada çalışmalara katıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sahaya inerek sürdürülen arama, kurtarma ve selle mücadele çalışmalarına katıldı. Sabaha kadar ekipler ile incelemelere eşlik ederek koordinasyonu sağlayan Başkan Seçer, Erdemli’nin Çeşmeli Mahallesinde heyelan nedeniyle göçük altında kalan İbrahim Öngel’i aramakurtarma çalışmalarına da eşlik etti.

“Mut’ta bir vatandaşımız kayıp”
Seçer, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Mersin’in birçok bölgesinde olumsuzluklar yaşandığını söyledi. Tüm olumsuzluklara kısa sürede yanıt verildiğini belirten Seçer, “12 saatte 140 kilogram, metrekareye düşen yağış. Oldukça yüksek bir rakam. Bu da maalesef önemli sorunları beraberinde getirdi. Mersin ilimizin birçok bölgesinde önemli sorunlar yaşıyoruz. Anamur’da yaşıyoruz, Mut’ta bir araç dereye yuvarlandı, bir vatandaşımız kurtarıldı, diğer vatandaşımız maalesef kayıp. Henüz ulaşılamadı. Yine Çeşmeli’de üzücü bir durum oldu. Bir heyelan meydana geldi. Çadırda kalan vatandaşlarımızdan 2’si kurtarıldı ancak 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mezitli bölgesinde merkezde önemli derecede ihbarlar var. Burada Kandak Deresi, Çeşmeli Deresi ve KuyulukOtoban bağlantı yolundan su çok kuvvetli bir şekilde geliyor” dedi.

“Dere yataklarının imara açılması böyle sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakıyor”
Dere yataklarının imara açılmasının sonucunda bu tür afetler ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren, ancak olası olumsuzlukların da önüne geçebilmek için tüm ekipler ile sahada teyakkuz halinde olduklarını belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:
“Tabii ki yanlış imar, dere yataklarının imara açılması maalesef böyle sonuçlarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Büyükşehir Belediyemizin, MESKİ’mizin tüm ekipleri şu anda teyakkuzda. Bütün daire başkanları, ilgili birimlerin amirleri sahadalar. Dört bir yandan olaylara müdahale etmeye çalışıyoruz. Suları tahliye etmeye çalışıyoruz. Gelecek saatler de açıkçası bizi endişeye sevk ediyor. Meteoroloji verilerine göre, yoğun yağış devam edecek. En azından öğle saatlerine kadar metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor. Bu da çok önemli bir rakam. Biz tabii ki tedbirlerimizi alıyoruz. Bir hayli de mesafe aldık. O yoğun su birikintileri tahliye edildi. Şu anda Gazi Mustafa Kemal Bulvarında özellikle ara refüjleri yararak suyun güney tarafa, yani deniz tarafına tahliyesini sağladık. Bazı siteler su altında kaldı, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Umut ediyorum ufak tefek zayiatla bu afeti atlatacağız.”

MERSİN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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