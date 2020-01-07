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MTSO Meslek Komitesi, turizmi çeşitlendirme hedefinde

İHA

MTSO 25 No'lu Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, Mersin'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve turizm çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Her şey dahil otel konsepti yerine farklı bir yapı üzerinde çalışan Komite, kitle turizminden sağlık turizmine ve dünyada büyük ilgi çeken 3. yaş turizmine kadar birçok alanda adım atmayı planlıyor. Komite, bu yıl Mersin'de ilk kez düzenlenecek Turizm Fuarı ile de dikkatleri Mersin'e çekmeyi hedefliyor.

MTSO Meslek Komitesi, turizmi çeşitlendirme hedefinde

MTSO 25 No'lu Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, Mersin’in turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı ve turizm çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Her şey dahil otel konsepti yerine farklı bir yapı üzerinde çalışan Komite, kitle turizminden sağlık turizmine ve dünyada büyük ilgi çeken 3. yaş turizmine kadar birçok alanda adım atmayı planlıyor. Komite, bu yıl Mersin'de ilk kez düzenlenecek Turizm Fuarı ile de dikkatleri Mersin’e çekmeyi hedefliyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 25 No'lu Seyahat Acenteleri, Konaklama, Eğlence, Sanat, Spor İşletmeleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak, son dönemlerde üzerinde durdukları projelerin detayları hakkında bilgi verdi.

İzol: “Her şey dahil otel konsepti yerine bambaşka bir yapı düşünüyoruz"
Kentin turizm potansiyelini artırmak adına bir süredir yürüttükleri çalışmalardan sonuç almaya başladıklarını belirten MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin'de turizmde farklı bir konsept geliştirmek adına çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz aylarda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın ilçedeki incelemeleri sırasında bu bölgeye dair MTSO olarak taleplerini ve projelerini paylaştıklarını kaydeden İzol, taleplerinin olumlu karşılık bulduğunu ve Ankara'ya davet edildiklerini anlattı. Ankara'ya kalabalık bir heyetle gittiklerini ifade eden İzol, burada Mersin turizminin geleceğini tayin edecek, kaderini belirleyecek bir şirketin kuruluşuna karar verildiğini dile getirdi. Bir anonim şirket olarak kurulması planlanan yapıda, MTSO üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Valilik, ilçe belediyelerin de bulunmasını arzu ettiklerini vurgulayan İzol, bu şirketin kentteki turizm alanlarını işletmek üzere çalışmalar yapacağını söyledi. Ankara temaslarında Mersin turizmini rahatlatacak olumlu kararlar alındığını kaydeden İzol, "Detayları açıklamak için çok erken, ancak şunu söyleyebilirim ki, Antalya'daki 5 yıldızlı, her şey dahil otel konsepti yerine bambaşka bir yapı düşünüyoruz" dedi.

"Uluslararası bir turizm fuarı planlıyoruz"
Kentte bu yıl ilk kez bir turizm fuarı düzenlemeye hazırlandıklarını da açıklayan İzol, sonbaharda yapılması planlanan fuarın uluslararası özellik taşıyacağını ifade etti. İzmir'de de turizm fuarının küçük adımlarla başladığını ve bugün oldukça geliştiğini hatırlatan İzol, "İzmir ve İstanbul fuarları Kayseri, Diyarbakır gibi bölgelere çok uzak. Biz onlara daha yakın bir merkez olacağız. Aynı zamanda İran, Irak gibi çevre ülkelere de hitap edecek önemli bir fuar olacak" diye konuştu.
Adana ile Erbil arası direk uçuşların başlaması adına Lütfi Elvan ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiğini kaydeden İzol, uçuşların da başlamasıyla fuarın daha da aktif geçeceğine inandığını söyledi.

Bayındır: "Mersin'de 3. yaş turizmi öne çıkmalı"
MTSO Meclis Üyesi Hakan Bayındır ise özellikle sağlık turizmi ve ‘ileri yaş turizmi’ olarak bilinen 3. yaş turizmine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin'in bu alanlarda önemli bir potansiyel barındırdığını belirten Bayındır, bu potansiyelin artırılabilmesi adına kentte küçük dokunuşlara, düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi. Özellikle iklimi, engebesiz yapısıyla şehrin 3. yaş turizmi açısından avantajlarına dikkat çeken Bayındır, "Bu noktada yerel yönetimlere bazı görevler düşüyor. Bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, şehrin engelsiz hale getirilmesiyle cazibesi artırılabilir. 3. yaş turizmi için kente gelen misafirler 36 ay arasında konaklayabiliyor. Bisikletle rahat gezebilmesi, engelsiz şekilde alışveriş yapabilmesi önemli" ifadelerini kullandı.
Yurt dışında 3. yaş turizmine en fazla pay ayıran ülkelerin Kuzey Avrupa ülkeleri olduğunu kaydeden Bayındır, "Bizim de hedef pazarımız buralar olacak, ancak şehrin hazır olması gerekli. Tesisler ve yürüyüş yolları anlamında iyi hazırlanmalıyız. Çünkü Mersin gerçekten hem ekonomik bir şehir hem de iklimi ve coğrafi yapısı çok müsait" değerlendirmesini yaptı.

"Sağlık turizmi de hedeflerimiz arasında"
Geçtiğimiz günlerde Komite üyelerini, Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ile buluşturduklarını ve bu konuda bilgi aldıklarını da anlatan Bayındır, Mersin'in sağlık turizmi açısından da elverişli imkanlara sahip olduğunu söyledi. Çakmak'ın üyelere bilgi verdiğini ve sağlık turizmi konusunda bir yön çizdiğini kaydeden Bayındır, Komite olarak bu alanda da çalıştıklarını dile getirdi. "Yine geçtiğimiz ay TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte iç pazar hareketliliğini artırabilmek adına bir proje üzerinde çalışmaya başladık" diyen Bayındır, bahar aylarında Mersin'e hafta sonu turları düzenlemek istediklerini kaydetti.
2020'nin ilk yarısında Mersin'de turizm konusunda büyük bir çalıştay yapmaya hazırlandıklarını da açıklayan Bayındır, bu çalıştayın kent turizminin gelişimi adına bir yol haritası çizebileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

MERSİN

07 Ocak 2020 Salı

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