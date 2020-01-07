Vali Su’dan yağış açıklaması Mersin Valisi Ali İhsan Su: “Maalesef Erdemli ve Mut’ta iki vatandaşımız hayatını kaybetti” “24 saatte metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağış düştü”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin’de 24 saatte metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağış düştüğünü belirterek, yarın sabaha kadar devam edecek yağışların akşamüzeri etkisini yitireceğini söyledi. Su, aşırı yağışlar nedeniyle Erdemli ve Mut ilçelerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini de kaydederek, bunun dışında bir can kaybı olmadığı bilgisini verdi.

Dün sabahtan itibaren Mersin’i etkisi altına alan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ekiplerin sahada çalışmaları devam ederken Mersin Valisi Ali İhsan Su da 112 Koordinasyon Merkezinde oluşturulan kriz masasında tüm yetkililerle bir araya geldi. Yaşanan afetle ilgili değerlendirme toplantısı yapan Vali Su, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.



“Dünden itibaren bütün tedbirleri aldık”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge ve il müdürlüklerinden aldıkları bilgilerle dünden itibaren tüm önlemleri aldıklarını belirten Vali Su, “Mersin’de özellikle dün akşam saat 21.00’den itibaren yoğun yağış alacağımız yönünde bilgileri almıştık. Bu çerçevede dün hemen kriz masasında ilgili arkadaşlarla toplantı yaptık. Tüm kurum ve kuruluşlar bir araya geldik, Büyükşehir Belediyesi, MESKİ, Karayolları, Devlet Su İşleri, AFAD, sağlık ve diğer kurumlarımızla birlikte planlarımızı gözden geçirdik ve bütün tedbirleri aldık. Bu çerçevede, konuşlandıracağımız araçların yerlerini belirledik. Yağıştan önce verdiğimiz talimatla tüm menfezlerin temizlikleri yapılmıştı. Ama biz bu yağışlarda kapanabilecek yerler için o noktalarda araçlar sabitledik ve hemen müdahale edilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Yine bu çerçevede, Tarsus ve Erdemli’de bu yoğun yağış sonucunda su basabilecek ve hayati tehlike oluşturabilecek yerleşim yerlerimizi de tahliye ettik ve oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerlerde misafir ettik. Onların yeme ve barınma ihtiyaçlarını dün geceden itibaren hallettik” dedi.



“24 saatte metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağış düştü”

Mersin’i etkisi altına alan şiddetli yağışların dün akşam saat 21.00 itibariyle başladığını dile getiren Su, “Bugün itibariyle meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik mıntıkalarda metrekareye 100 ile 165 kilogram yağış düşüşü gerçekleşti. Bu yağış, 24 saat içinde düşen yağış miktarıdır. O da sevindirici. Bir anda düşüş olmadığı için bunu biz kompanse edebildik ve Allah’a çok şükür çok büyük bir sıkıntı olmadan şu anda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



“Maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetti”

Ancak, biri Mut’ta diğeri Erdemli’de iki vatandaşın yağışlar nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini veren Su, “Biri Mut’ta yağış ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve menfeze düşüyor. Orada bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bir de Erdemli Çeşmeli’de heyelan sebebiyle bir evimiz göçtü ve orada da bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında şu anda can güvenliği açısından herhangi bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.



“Tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor”

Ekiplerin tüm caddelerde, yollarda ve evlerdeki su baskınlarıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Su, şöyle devam etti:

“Şu anda MESKİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ ve karayolları olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de dün öğlenden bu yana ben de başında olmak üzere çalışmaları denetliyoruz. İhtiyaç olan yerlerde de gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ümit ediyorum ki, herhangi bir sıkıntı olmadan bu yağışı atlatmış olacağız.”

Gazetecilerin, okulların tatil edilip edilmeyeceği yönündeki soruya da Vali Su, yağışların bugün akşama doğru hızını keseceğini, yarın sabaha kadar normal seyrinde yağmaya devam edeceğini belirterek, Mersin için asıl sıkıntılı zamanın dün akşam saat 21.00 ile sabah 06.00 arası olduğunu söyledi.

MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

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