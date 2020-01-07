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Mersin'de yağışlar etkisini azaltarak devam ediyor Kentte gece yarısından bu yana etkili olan ve 2 ...

İHA

Mersin'de yağışlar etkisini azaltarak devam ediyor Kentte gece yarısından bu yana etkili olan ve 2 kişinin ölümüne neden olan sağanak yağışlar, etkisini azaltarak devam ediyor

Mersin'de gece yarısından bu yana etkili olan ve 2 kişinin ölümüne neden olan sağanak yağışlar, etkisini azaltarak devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.
24 saatte metrekareye 165 kilogram yağış düşen kentte, gece yarısına kadar sakin devam eden yağmur, saat 01.00 sıralarında fırtınayla birlikte gök gürültülü şiddetli yağışa döndü. Sabaha kadar devam eden aşırı yağış, özellikle merkez ilçeler Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ile Erdemli ilçesinde etkili oldu. Afete dönüşen yağış nedeniyle bazı sitelerin bodrum katları sular altında kalırken, bazı evler de yağmur suyuyla doldu. Birçok cadde ve sokağın sular altında kaldığı kentte, çok sayıda araç da suya gömüldü. Derelerin ise debileri yükseldi.
Aşırı yağışla birlikte kuzeyden güneye denize doğru şiddetle akan sular, ana caddelerde trafik akışını da engelledi. Trafik ekipleri, bazı ana arterlerde yolu trafiğe kapatmak zorunda kaldı. Sürücülerin ve yayaların zor anlar yaşadıkları afette, Adnan Menderes Bulvarında da fırtına nedeniyle büyük dalgalar oluştu.
Olumsuz hava koşulları Mersin'de 2 kişinin de ölümüne neden oldu. Erdemli ilçesinde yaşanan heyelan sonrası yıkılan evde toprak altında kalan İbrahim Öngel (62) ile Mut ilçesinde dereye düşen otomobildeki Yunus Gök hayatını kaybetti.
2 gündür aralıksız süren yağış, bugün öğleden sonra etkisini azaltarak devam ediyor. Yağışların akşam saatlerinde normal seyrine döneceği, yarın sabah itibariyle de etkisini kaybedeceği ifade edildi.

MERSİN

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:22
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:07
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