Tarsus'ta sel suları şelaleye döndü 10 kırsal mahallenin yolu kapandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu sel suları şelaleye dönüştü.

Tarsus’a bağlı ve 10 mahallenin yol bağlantısını sağlayan Yalamık Mahallesi yolunda ulaşım sel suları nedeniyle durma noktasına geldi. Sel sularının yaklaşık 50 metre yükseklikten şiddetli şekilde akarak şelaleye dönüşmesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, yağmur sularının taşıdığı çamur ve küçük kaya parçalarının bir anda yolu kapladığı görülüyor.

Gür bir şekilde akan ve şelaleye dönen sular nedeniyle köye giriş ve çıkış saatlerce yapılamadı.

MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

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AKŞAM 17:47

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