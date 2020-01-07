Toros Üniversitesi İSG mezunu Türkiye birincisi oldu

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2019 yılı mezunu Bircan Aktaş, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iş yeri hekimliği ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye birincisi oldu.

Elde ettiği başarıyla ilgili konuşan Bircan Aktaş, her gün düzenli olarak ders çalıştığını ve denemeler çözdüğünü dile getirdi. Aktaş, “Okulda verilen ödevlerime ve ders notlarıma özen gösteriyorum. Üniversitemizde verilen mesleki uygulama dersi, yapılan tatbikatlar ve ilkyardım eğitimleri ile birlikte pratik yapma fırsatı buldum. Hocalarımızın, dersleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde anlatması sınava yönelik çalışmalarımızda kolaylık sağladı. Bu nedenle tüm hocalarıma teşekkür ediyor ve öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:47

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.