Sel sularıyla taşınan odunları topladılar

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Mersin’in Bozyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında vatandaşlar, sel sularıyla denize taşınan ağaç ve dalları yakılmak üzere topladı.

Bozyazı ilçesinin yayla kesiminde etkili olan sağanak yağış sonucu Sini Çayı'nın su debisinin yükselmesiyle bölgedeki birçok ağaç ve dal denize taşındı. Suyun getirdiği kütük ve ağaç dalları ise vatandaşlar tarafından toplandı. Kimi denize girerek küçük parçaları toplarken kimi ise denizden çıkardığı büyük kütükleri testereyle parçalayarak, kışın ısınmak amacıyla yakmak için evine götürdü. Yakacağını denizden çıkaran vatandaşlar, bir yandan da denizin temizlenmesine katkıda bulundu.

Denizden odun toplayan Çetin Uğuz, sel sularıyla denize gelen odunları topladıklarını belirterek, "Sabahın erken saatlerinden beri buradayız. Bayağı odun topladık. Şimdi odunları araçlara yükleyerek evimize götüreceğiz. Kış boyunca yakacak olarak kullanacağız. Odun ve dalları toplayarak kirlenen denizi de temizlemiş oluyoruz" diye konuştu.

MERSİN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:22

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