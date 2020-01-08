Mersin’de yol çöktü Yolda 1 ile 8 metre arasından yarıklar oluştu

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Mersin’in Silifke ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı.

Silifke'nin Kargıcak mevkisinde devam eden aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü. Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan Silifke, Mut, Karaman, Konya, Ankara yolunda 1 ile 8 metre arasından yarıklar oluştu.

Yol çökmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Zeyne üzeri ve KargıcakGökbelen arasından sağlanıyor.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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