Sulama vanası çalan 3 kişi tutuklandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bağ ve bahçelerden 20 sulama vanasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde son 2 hafta içerisinde meydana gelen bağ ve bahçeden suluma vanası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çaldıkları 20 sulama vanası da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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