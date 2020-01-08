Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN'de elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi'nde 2 kişinin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması kitap olduğu, satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, deri üzerine el yazması kitap, Roma dönemine ait 10 gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, insan ve hayvan figürlü 3 obje ele geçirildi.



MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.