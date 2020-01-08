Bakan Yardımcısı Özkaldı: "Taşkının bir sebebi de derelerin üzerinin kapatılmasıdır" Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, iki günlük sağanak yağış sonrası zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, 56 Ocak tarihlerinde Mersin'e düşen yağışların, ortalamanın çok çok üzerinde olduğunu belirterek, "Taşkının bir sebebi de ağır yoğun yağışlarla birlikte maalesef geçmiş yıllarda bazı derelerin de üzerinin kapatılmış olmasıdır. Bunların denize rahatlıkla ulaşımının sağlanması gerekiyor" dedi.

Özkaldı, iki gün süren kuvvetli sağanak yağışlar sonrası zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mersin'de, Vali Ali İhsan Su ile görüştü. Vali Su'dan kentteki son durumla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkaldı, sağanak yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketi nedeniyle Mersin halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, ölen 2 kişinin ailelerine de baş sağlığı diledi.

DSİ Genel Müdüründen de yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktaran Özkaldı, 56 Ocak tarihlerinde Mersin'e düşen yağışların, ortalamanın çok çok üzerinde olduğunu ifade ederek, "12 saatte 133 milimetreye varan, 24 saatte de 160 milimetreye varan yağış kaydedildi. Bakanlığımızın çok önemli birimi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bunların 3 gün öncesinden duyurusunu yaptı ve 5 Ocak tarihinde de 'kırmızı kod' ile gerekli birimlere uyarılarını yaptı" ifadelerini kullandı.

İlk kuvvetli yağışların kentte Pazartesi günü Erdemli ve Mezitli ilçelerinde etkili olduğunu, Salı günü de merkez ve Tarsus ilçesinde etkili olduğunu kaydeden Özkaldı, "Taşkının bir sebebi de ağır yoğun yağışlarla birlikte maalesef geçmiş yıllarda bazı derelerin de üzerinin kapatılmış olmasıdır. Bunların denize rahatlıkla ulaşmasının sağlanması gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor. Belediyelerimiz üzerini açtıkça, DSİ Genel Müdürlüğü de bunların ıslahlarını yapıyor. Örneğin merkezde Öksüz Deresinde 400 metrenin kapalı olduğu, bin 600 metresi belediye tarafından açılmış, açılan kısımlarda DSİ Genel Müdürlüğü ıslah çalışmalarını yapıyor. Bir takım geçiş yapıları, menfez dediğimiz yapılarda da zaman zaman yetersizlikler oluyor, mesala Kandak Deresinde onu tespit ettik. Bu ve benzer yapıların da geçiş rahatlığının sağlanması için bunların da yenileneceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Bunun yanında Erdemli'de heyelan sonucu hayatını kaybeden vatandaşın ailesine kaymakamlık tarafından yeni ikamet yerinin sağlandığını ve her türlü maddi manevi desteğin verildiğini dile getiren Özkaldı, ayrıca merkezde Çavuşlu ve Yalınayak derelerinin üzerinin kapalı bölümleri olduğunu, buraların da üstleri açıldıkça ıslah çalışmalarının yapılacağını söyledi. Özkaldı, ayrıca Erdemli'deki Kargıpınarı Deresinde ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tarsus'ta taşkından etkilenen 2 bin civarında tarım işçisinin tahliye edilerek valilik tarafından temin edilen yerlere yerleştirildiğini ifade eden Özkaldı, bunun yanında Tarsus'taki Berdan Barajı'nın Akdeniz'e uzanan bölümünde çok önceki yıllarda ıslah çalışması yapıldığını, bu gece sabaha karşı kış settesi denilen settenin iki bölümünde yırtılma olduğunu söyledi. Özkaldı, yırtılan bu bölüme anında müdahale edildiğini ve onarım çalışmasının yapıldığını dile getirdi.

Yaşanan yağış ve heyelandan dolayı SilifkeMut yolunda yaklaşık 100 metrelik yolun kapalı olduğunu ve bu bölümde çalışmaların devam ettiğini aktaran Özkaldı, geçişin geçici olarak Gülnar üzerinden verildiğini belirtti.

Özkaldı, başta valilik olmak üzere, DSİ ile devletin diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Mersin'de bu yarayı sarmak için çalışmalarını sürdüğünü vurguladı.

Özkaldı, bir soru üzerine, zararın yapılan çalışmalar sonrası açıklanacağını ifade ederken, Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesinin ise şu an için söz konusu olmadığını kaydetti.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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