Toroslar Belediyesi, karda mahsur kalan hasta için seferber oldu

Toroslar'ın yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların imdadına Toroslar Belediyesi acil müdahale ekipleri yetişti.

Arslanköy Mahallesi Demirışık mevkiinde bulunan evlerinde mahsur kalan aileye ulaşan belediye ekipleri önce yolları açtı. Kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Belediye karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolları açık tutmaya devam ederken, acil müdahale ekipleri de mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, apandisit şikayetiyle rahatsızlanan Mehmet Cengiz'i, sabaha karşı saat 03.30'da evinden alarak ailesiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi'nin acil servisine yetiştirdi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı günden itibaren karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve karda mahsur kalan vatandaşlara da anında ulaşarak yardım ettiğini kaydetti. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımız gece gündüz devam edecektir. Vatandaşlarımız her hangi bir olumsuzluk durumunda belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan ekiplerimize ulaşabilirler" dedi.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.