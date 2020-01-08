Sel Mersin'de tarım arazilerini vurdu Erdemli ilçesinde domates ve muz seraları ile limon bahçeleri sular altında kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli yağış ve sonrasındaki sel tarım alanlarını olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Limonlu ve Akdeniz mahallelerinde ön hasar tespit çalışması yapıldı. Ekipler ilk etap çalışmasında 250 dekar domates serasının, 150 dekar da limon bahçesinin sel afetinden zarar gördüğünü belirlerken, kesin hasarın yapılan çalışmanın ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Sel sularıyla Limonlu deresinin taşması sonucu ise domates ve muz seraları sular altında kaldı.

Domates serasını su basan üretici Mehmet Yetişir, "Suyu çekemedik, dalgıçlar çalışıyor. 100 bin lira borcumuz var, gübre ilaç borcu. Daha 210 kilo domates sattım, bütün mahsül üzerinde. 10 dönüm patlıcan, 3 dönüm sera su altında. Borcun içinde kaldık, işçi borcumuzu dahi ödeyemiyoruz. Şaşkınız, devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Muz serasından sel suyu geçen üretici Ömer Göküş'te, "Muz kök çürüğüne duyarlı bir bitki. Bu su yeni fidelerin köklenmesinde zarar oluşturur. Bizim serada fazla meyve yoğunluğu yok ama meyve yoğunluğu olan seralarda erkenden çatlama ve sararma meydana getirir. Bu da bizim için bir tonaj kaybıdır. Bazı arkadaşların seraları yüzde 80 90 yoğunluklu. Bu seralarda ciddi bir tonaj kaybı oluşturacak" diye konuştu.

Gelip geçen bir selin sıkıntı oluşturmayacağını anlatan Göküş, "Şu anda toprak doymuş durumda. Yeni sezon için kalıcı bir hasar oluşacak gibi. En az, tonaj kaybına sebep olacak" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ön hasar tespit çalışması yaptığı Limonlu ve Akdeniz Mahallelerinde çalışma yapılan 250 dekar domates serasında yüzde 50 70 ürün hasarı ile 150 dekar limon bahçesinde ise yüzde 30'lara varan hasar belirlendi. Kesin hasarın belirlenmesi için bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.



MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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