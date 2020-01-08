Tarsus'ta 'çöp taksi' hizmete girdi

Tarsus Belediyesi'nde, 'alo çöp taksi' uygulaması hizmete girdi.

Tarsus belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çöp toplama konusunda yaşanan bazı sıkıntıların önüne geçebilmek için çöp taksi uygulamasını hayata geçirdi. Haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunacak olan alo çöp taksi ile vatandaşların anlık istek ve şikayetlerine daha hızlı cevap verilecek. Bu uygulama ile sokaklarda biriken küçük hacimli çöpler çöp taksi ile toplanarak, görüntü kirliliğinin önüne geçilecek. Çöp taksi hizmetinden ihtiyaç halinde yaralanmak isteyen vatandaşlar Alo 153 numaralı telefondan ulaşabilecek. Verilen adrese en kısa zamanda ulaşarak çöpleri alacak ekipler, vatandaşın bildirdiği alanı tam anlamıyla temizleyecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, "Vatandaşlarımız alo çöp taksi uygulaması ile birebir temizlik hizmeti alabilecekler. Daha temiz bir Tarsus için temizlik işlerine önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve daha hızlı hizmet verebilmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çöp taksi kentimize hayırlı olsun” dedi.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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