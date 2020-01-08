Mersin Valiliğinden yalanlama

– Mersin Valiliği, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’un, Mersin’deki okul ziyaretleri dolayısıyla okullardan velilere, “Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin” yönünde mesaj gönderildiği iddialarını yalanladı.

Mersin Valiliğinden, bugün bir gazetede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk ile ilgili yer habere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’un, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü etkinlikleri çerçevesinde Mersin’e davet edildiği belirtildi. Rana Selçuk’un, bu etkinlikler içerisinde bir gazetenin bugünkü sayısında ve haber sitesinde belirtildiği üzere, okul ziyaretlerinde velilere “Hasta olan çocukları göndermeyin, saçlarına ve giysilerine özen gösterin” yönündeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu haberler, insaf ve vicdandan uzak, basın ahlak ilkelerine uymayan, tamamen çarpıtılmış, Milli Eğitim Bakanımızı, ailesini ve Milli Eğitim camiamızı yıpratmaya yönelik asılsız, yalan haberlerdir. Okullarımızdan hiçbir veliye böyle bir mesaj gönderilmemiştir. İldeki programlar içerisinde yer alan ve Sayın Rana Selçuk Hanımefendinin de davet edildiği Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere okullarımızdan öğretmenlerimiz de davet edilmiştir. Bunun dışındaki çıkan haberler tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradır. Milli Eğitim camiamız ve etkinliklerimizle ilgili bu yalan ve çarpıtıcı haberler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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