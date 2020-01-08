Mersin'de selin yaraları sarılıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5-6 Ocak tarihlerine arasında etkili olan ve metrekareye ortalama 160 kilogram yağışın düştüğü sağanak nedeniyle oluşan tahribatın yaralarını sarmaya çalışılıyor

Mersin'de 56 Ocak tarihlerine arasında etkili olan ve metrekareye ortalama 160 kilogram yağışın düştüğü sağanak nedeniyle oluşan tahribatın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, itfaiye, Çevre Koruma, Fen İşleri, Yol Asfalt ile Park ve Bahçeler Daireleri başta olmak üzere tüm ekipler, yağmurun ardından başlatılan su tahliye çalışmaları ile yollarda biriken suları kısa sürede tahliye ederek, yolları ulaşıma açtı. Yağışlar başladığı andan itibaren tüm ekipleri seferber eden Büyükşehir Belediyesi, kentte oluşan olumsuz görüntüleri bir bir ortadan kaldırarak, selin yol açtığı yaraları kısa sürede sardı.



Çağrı merkezine gelen ihbarlara ekipler anında müdahale etti

Yağışlara karşı günler öncesinden önlem alan Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekipleri, Başkan Vahap Seçer’in koordinesinde mesai yaparak olumsuzluk yaşanan bölgelere anında müdahale etti. Daha önceki afetlerde yaşanan acıların tekrarlanmaması amacıyla Kriz Masası 3 gün boyunca görev başında bekledi. Kriz Masası, ekipleri yönlendirilerek olası tehlikelerin önüne geçilmesinde aktif rol üstlendi.

Gelen ihbarların yanı sıra evini su basan vatandaşların da imdadına yetişen Büyükşehir ekipleri, Sağlık Mahallesi’nde evini su basan ve çaresiz kalan Mustafa Yılmaz’ın evine motopompla müdahale etti. En çaresiz anında imdadına yetişen ve evini su baskınından kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Yılmaz, “İnsanların yardımına koşuyorsunuz, bu çok güze. Birçok yeri su bastı. Bizim de başımıza geldi. Şu anda biraz rahatladık" dedi.



MESKİ hızla su tahliyesi ile yolları ulaşıma açtı

Yağışların olumsuz etkisinin azalmasında aktif rol üstlenen MESKİ ekipleri, çok sayıda noktada vatandaşlara yardımcı olurken, mahsur kalan hayvanların da imdadına yetişti.

Erdemli’de gerek heyelanların yaşandığı bölgede gerekse ilçe merkezi ve civarında sokak sokak çalışma gerçekleştiren ekipler, yağmurun ardından başlattığı su tahliye çalışmaları ile yollarda biriken suları kısa sürede tahliye ederek, yolları ulaşıma açtı.



Tarsus’ta sıcak çorba, su, çay ve yemek ikramı yapıldı

Yaşanan yağışlardan en çok etkilenen ilçelerden biri olan Tarsus’ta da etkili bir şekilde çalışmalar yürütüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 otobüs tahsis ederek ova bölgede bulunan 13 mahallede çadırda kalan ve çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu yaklaşık bin 500 tarım işçisini merkezde bulunan Tarsus Spor Salonu, Bağlar Spor Salonu ile Yeşiltepe ve Özel Bahşiş Mahalle merkezlerine taşıdı. Taşıma işleminin başlamasının ardından hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, mağdur olan insanların acil ihtiyaçlarını karşılarken, sıcak çorba, su, çay ve yemek dağıtımı gerçekleştirdi.



Yağışlar öncesi alınan önlemlerle can ve mal kaybı en aza indirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleri günler öncesinde ve yağış anında alınan önlemlerle yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarını en aza indirdi. Son yağışlar öncesinde il genelinde yağmur suyu toplayıcı ızgaraları ile yağmur suyu kanalları temizlenmiş ve gerekli görülen bölgelerde yağmur suyu hatlarına müdahale edilerek bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştı.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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