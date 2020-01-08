Mersin'de İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şahıslarla birlikte 5 adet üzerine İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde oturan 3 kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine yazılmış İbranice kitapların bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evinde arama yapan ekipler, 1 İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış, 1 deri kutu içerisinde deri üzerine yazılmış 16 yapraklı, 1 sarı renkli sırlanmış kabartma yazılı 31 yapraklı, 1 insan ve hayvan figürleri bulunan deri üzerine yazılmış 15 yapraklı, 1 sırlanmış sarı renkli kabartma yazılar ve figürler bulunan 35 yapraklı kitaplar ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
MERSİN
08 Ocak 2020 Çarşamba
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