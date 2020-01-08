Mersin'de İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirildi

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şahıslarla birlikte 5 adet üzerine İbranice yazılmış tarihi kitaplar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde oturan 3 kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan deri üzerine yazılmış İbranice kitapların bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evinde arama yapan ekipler, 1 İbranice yazılar bulunan metal silindir içerisinde rulo deri üzerine yazılmış, 1 deri kutu içerisinde deri üzerine yazılmış 16 yapraklı, 1 sarı renkli sırlanmış kabartma yazılı 31 yapraklı, 1 insan ve hayvan figürleri bulunan deri üzerine yazılmış 15 yapraklı, 1 sırlanmış sarı renkli kabartma yazılar ve figürler bulunan 35 yapraklı kitaplar ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MERSİN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.