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AHBİB’den 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefi Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ...

İHA

AHBİB’den 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefi Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hüseyin Arslan: "Bu yıl ekimin tamamlanmasının ardından kasım ve aralık aylarında yeteri kadar yağmur yağdı. Nisan yağmurlarının da beklenen seviyede olmasını bekliyoruz. Bu sayede ihracatımızı da en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, 2019’da 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, 2020’de yüzde 30’luk artış ile 1,3 milyar dolarlık dış satım hedeflediklerini açıkladı.
Sektörün 2019 yılı ihracat performansını değerlendiren AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Birliğin bu dönemde 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Arslan, 2019’da Türkiye geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri ihracatının ise yüzde 2’lik artış sağlayıp, 6 milyar 790 milyon dolara ulaştığını belirtti.
Aralık ayı ihracat raporlarına değinen Arslan, 2019’un son ayında AHBİB’in yüzde 7 artış yakalayıp, 100 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı elde ettiğini söyledi. Arslan, “Aralık ayında en çok ihracatı 30,4 milyon dolar değer ile pastacılık ürünlerinde yaptık. Bakliyat ürünleri ihracatı 21,3 milyon dolar ile ikinci, 9,5 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri ise üçüncü sırada yer aldı” dedi.
Aralık ayında Birlik olarak en çok Irak’a ihracat yaptıklarını, bu ülkeye yüzde 6’lık artışla 14,24 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini kaydeden Arslan, Aralık ayında Türkiye geneli Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatının ise yüzde 6 artışla 629 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti.

Irak, 161 milyon dolar ihracat ile ilk sırada
Ülkelere göre 2019 yılı ihracatını değerlendiren Arslan, “AHBİB’in 2019’da en çok ihracat yaptığı ülke Irak oldu. Irak’a 161 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi, 112 milyon dolar ile Suriye, 48 milyon dolar ile Yemen, 43,17 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 37,8 milyon dolar ile Sudan izledi. 2019’da ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkelere baktığımızda Hindistan, İran, Ukrayna, Umman, Sri Lanka, Tayland ve Filipinler dikkat çekti” diye konuştu.
Birlik olarak 2019 yılında, yüzde 28’lik pay ve 283,14 milyon dolar değer ile en çok pastacılık ürünleri ihraç ettiklerini bildiren Hüseyin Arslan, yüzde 19’luk pay ve 195,7 milyon dolar değer ile bakliyatın ikinci sırada geldiğini, yüzde 13’lük pay ve 129,3 milyon dolar ile değirmencilik ürünlerinin ise üçüncü olduğunu açıkladı.

"Dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyoruz"
Arslan, Türkiye’nin en önemli pazarlarının yüzde 43,4 ile Orta Doğu, yüzde 20,8 ile Afrika, yüzde 12,2 ile Avrupa Birliği, yüzde 8,7 ile Amerika ve yüzde 6,4 ile Asya ve Okyanusya ülkeleri olduğunu dile getirdi. Orta Doğu’da yaşanan istikrarsızlık ve jeopolitik risklere karşı pazar çeşitlendirme çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını aktaran Arslan, 2019’da Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika ülkelerine yüzde 6,3, Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 4,1 oranında ihracat artışı kaydettiklerini ifade etti.
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün ülke geneli 2019 yılı ihracatını ele alan Arslan, şunları söyledi:
“Türkiye genelinde 2018’de 6 milyar 679 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, 2019’da yüzde 2’lik artış gösterip, 6 milyar 790 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde pastacılık ürünleri 1,8 milyar dolarlık değer ve yüzde 28’lik pay alarak ilk sıradaki yerini korudu. 2019’da en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında 1,31 milyar dolar ile Irak birinci, 376 milyon dolar ile Suriye ikinci, 320 milyon dolar ile Birleşik Devletler üçüncü oldu. En çok ihracat artışı kaydettiğimiz ülkeler arasında Yemen, İran, Venezuela, Türkmenistan, Malezya, Dominik, Kolombiya, Küba, Eritre ve Beyaz Rusya öne çıktı.”

Yeni yılda yüzde 30 artış beklentisi
2020’de hem bakliyatta hem de hububatta ürün rekoltesinde artış beklediklerini dile getiren Başkan Arslan, buna bağlı olarak ihracatta yüzde 30’lük artış öngördüklerini vurguladı. Sektör için nisan yağmurlarının kritik önem taşıdığını kaydeden Arslan, “2019 yılında bakliyat ve hububatta üretim az oldu. Buna bağlı olarak nohut haricindeki ürünlerde ihracatımız, ithalata dayalı gelişti. 2020’de yağış rejiminin dengeli gitmesi halinde hasadın verimli geçeceğini umuyoruz. İhracatımızın ana pazarlarını oluşturan Ortadoğu ülkelerinde, özellikle Suriye ve Irak’ta karışıklık ve istikrarsızlıklar da sektörümüzü doğrudan etkiliyor. İhracatımızın sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde artışını sağlayabilmemiz için bu pazarlarda istikrar bizim için çok önemli. Diğer yandan yeni pazarlara erişim sağlama ve etkinliğimizi arttırmaya yönelik çalışmalarımızı da sıkı şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

MERSİN

09 Ocak 2020 Perşembe

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