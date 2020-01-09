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Seçer, Mut'ta muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kurumu tanıma ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kaybedecek zamanları olmadığını belirterek, "Emekleme dönemi bitti. Kurumu tanıma dönemi bitti. Yılbaşı itibariyle yürüme dönemim başladı" dedi.

Seçer, Mut'ta muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kurumu tanıma dönemi bitti yürüme dönemi başladı”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kaybedecek zamanları olmadığını belirterek, "Emekleme dönemi bitti. Kurumu tanıma dönemi bitti. Yılbaşı itibariyle yürüme dönemim başladı" dedi.
Seçer, 2020 yılının ilk meclisini gerçekleştirmek için gittiği Mut ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu. Seçer, meclis toplantısı öncesinde bir araya geldiği muhtarlar ile Mut’a ilişkin sorunları konuşurken, yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden de bahsetti. Muhtarlara Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ’nin yatırımlarını anlatan Seçer, merkeze en uzak olan ilçelerin de öz evlat olduğunu söyledi.
Gölden Mahallesi içme suyu hattı yapım işinin 2020 yılında tamamlanacağını kaydeden Seçer, "Proje süresi 6 ay. Maliyetimiz 4 milyon 274 bin lira. Bakırca içme suyu ishale hattı yapım işimiz var, 2021’de yapılacak. Onun yapım süresi 6 ay. Maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Karatahta Hamam içme suyu işi var, 2022’de yapacağız. Onun da maliyeti yaklaşık 3.5 milyon lira. Muhtelif içme suyu ve şebeke işlerimiz var, 2023’te olacak. Yaklaşık 1 milyon liralık bir iş. Güney mahallelerinin kanalizasyon hattı yapım işi var, bu da 2023 programında. Yapım süresi 18 ay. 13 milyon lira gibi maliyeti olacak. Yine içme suyu depo rehabilitasyon işimiz var. Gülnar’da da yoğun. Buralar cazibeli su kullandığı için depo sayımız son derece fazla. 500’ün üzerinde depo sayımız var. Bu depolarda rehabilite ve yenileme yapılacak. Su, sağlıkla direkt ilgili bir durum. Toplum sağlığını, çevre sağlığını ilgilendiren bir durum. Son derece temiz, hijyen depolardan size su içireceğiz. Bu rehabilitasyon çalışmalarının 15 milyon lira gibi bir maliyeti olacak. 2022’de yapacağız. Çalışmalar bir yıl sürecek. MESKİ olarak toplamda 55 milyon 232 bin liralık bir yatırım öngörüyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ’nin Mut’ta koordinasyon müdürlüğü olduğunu hatırlatan Seçer, “Büyükşehir Belediyesi’nde 143, MESKİ’de 72 personelimiz var. Toplam 215 personelle çalışıyoruz. Mut uzak bir nokta. Buradaki hizmet başarısı koordinasyonun başarısıyla ilgili. Buraya düzgün adamlar koymamız lazım. Müdüründen şefine, sahadaki çalışan eli kürek tutan kürek işçisine kadar beyni de namuslu olacak, cebi de namuslu olacak" ifadelerini kullandı.
“Aile gibi çalışmalıyız”
Başkan Seçer, bir aile gibi çalışmaları gerektiğini söyleyerek, “Muhtarlık Dairesi Başkanı, ilgili müdürler ve muhtarlarımızın iletişimde olması gerekiyor. Bir aile gibi çalışmamız gerekiyor. Bakın bakalım hizmet çıkar mı çıkmaz mı? Yol sorunu kalır mı? Altyapı sorunu, depo sorunu kalır mı? İnanın hiçbiri kalmaz. Hepsi yapılır. İşte vatanseverlik bu. Vatanseverlik işaret etmek, marş söylemek, slogan atmakla olmuyor. Taş üstüne taş koymakla oluyor. Gelişen ülkeler böyle gelişmiş. Hepsi kenetlenmiş, bir olmuş, birlik olmuş, akıllı olmuş” ifadelerini kullandı.
Kaynak ve borç sorununu aşabileceklerini ifade eden Seçer, “Yeter ki parayı iyi kullanalım. Şu anda bunun gayreti içindeyiz. Gelen para belli, herkes biliyor. İller Bankası’ndan ne geliyor, vergi kesintilerinden bana düşen pay nedir, belli. Ama biz ilave bir şeyler oluşturmak zorundayız. Yoksa Mersin’i istediğimiz noktaya getiremeyiz. Kredi mi buluruz, hibe mi buluruz, bir şeyler yapmak zorundayız. Klasik yol yap, altyapı yap, arıtma yap. Ama bir taraftan da Mut halkı iş istiyor. Mut’ta OSB olsa kötü mü olur? Zeytinyağı tesislerinin olduğu fabrikalar olsa, harıl harıl fabrikalar çalışsa, buraya dolar girse, Euro girse burası ihya olur. Yöneticilik budur. Bunun gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu.
Seçer öğrenciler ile buluştu
Başkan Seçer, muhtarlarla buluşmasının ardından Mut’ta 260 öğrencinin yararlandığı ve gençleri üniversiteye hazırlayan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet etti. Tüm derslikleri tek tek gezen Başkan Seçer, öğrencilere başarılı olmaları için çok çalışmaları gerektiğini anlattı.
Gençlerle buluşmasının ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şantiyesinde görev yapan personel ile bir araya gelen Seçer, personele, vatandaşlara hizmet anlayışında olması gereken duyarlılıkları paylaştı. Seçer, Mut’ta da etkili olan afetten bahsederek, şunları söyledi: “Kötü hava koşulları hepimizi sonuçları itibariyle üzdü. Yaklaşık 24 saattir yoğun bir mesai oldu. Yorulmadık ama üzüldük. Mut’ta 1 can kaybı oldu. Erdemli Çeşmeli’de 1 vatandaşımız yine toprak kayması neticesinde hayatını kaybetti. Keşke olmasaydı. Mal yerine gelir ama can gittiği zaman bir daha gelmiyor. Umut ediyoruz böyle afetlerle karşılaşmayalım ama sonuçlarını etkilemek bizim elimizde. Mukadderat deyip geçiştiremeyiz. Görevinizi yapmazsanız, bütün altyapılar yapılıyor, tedbirler alınıyor ama işinizi iyi yapmazsanız, mazgallar temiz olmazsa, menfezler tıkalı olursa, gerekli işler, hizmetler zamanında götürülmezse, afet yerine müdahale edilmezse, nemelazımcılıkla, el yordamıyla iş yapılırsa sonuçları bizim açımızdan üzüntü verici olur. Hem maddi kayıp hem can kaybı hem de manevi kayıp. Bunlara biz dikkat etmek ve riayet etmek zorundayız. Benim görevim, sizin de göreviniz. Görevimizi yapmak zorundayız."
“Kurumu tanıma dönemi bitti yürüme dönemi başladı”
Kaybedecek zamanları olmadığını kaydeden Seçer, “Emekleme dönemi bitti. Kurumu tanıma dönemi bitti. Yılbaşı itibariyle yürüme dönemim başladı. Daha sık gelirim, daha sık görüşürüz, daha sık Mut’u tanımak için burada oluruz. Çünkü mesafe uzak. Merkezde olaylara çabuk müdahale ediyorum. Sel var hemen evimizden çıktık, gecenin yarısında müdahale edebildik, ulaşabildik, çalışanlarımıza moral verebildik, motivasyonu sağlayabildik. Mut’a, Anamur’a, Gülnar’a ulaşımımız bu kadar kolay olmuyor. Buralar size emanet. Buralar sizin kurumunuz. Hizmet ettiğiniz insanlar hemşehrileriniz. Onlar da Mutlu, siz de Mutlusunuz. Sizden bu bilinçle çalışmanızı istiyorum” ifadelerine yer verdi.
Seçer, ayrıca görevine yeni atanan Mut Kaymakamı Muammer Köken’i makamında ziyaret ederek başarı diledi.

MERSİN

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:09
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