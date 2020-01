Mersin'de 15 bin arı kovanı sular altında kaldı Tarsus ilçesinde kuvvetli yağışlardan dolayı zarar gören arıcıların hasarları tespit edilmeye başlandı Kaymakam Otcu: "Arıcılarımızın zararları giderilecek"

"Annem benim her şeyim"

Mersin’in Tarsus ilçesinde 67 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen yağışlardan dolayı zarar gören arıcıların hasarları tespit edilmeye başlandı. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bölgede inceleme yaptı.

Aşırı yağışlardan dolayı yaklaşık 15 bin arı kovanının sular altında kaldığı Mantaş Mahallesi'nde arıcılar sular içinde arılarını kurtarmak için canla başla çalıştılar.

Bölgede inceleme yapan Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, hasar tespitlerini yapmaya başladıklarını belirtti. Otcu, “Berdan Çayı'nın taşması sonucu 1015 bin arasında içinde arı olan kovanlar zarar görmüş. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce bunların tespitleri yapılıyor. Tespitlerin ışığında Bakanlığa bildiriliyor. İnşallah arıcılarımızın zararlarını giderilecektir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun” dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Mersin İl Başkanı Adem Kurt ise yaptığı açıklamada, arıların zararlarının giderilmesi için tüm kurumlarla birlikte çalışma yaptıklarını, sular içinde olan kovanlara bir şey yapamadıklarını, zararlarının karşılanmasını istedi.

Arıcılara geçmiş olsun dileğini ileten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de arıcıların zor gününde arıcıların burada güzel bir birliktelik gösterdiğini söyledi. Şahin, “Allah kimseye afet göstermesin. Özellikle doğayla iç içe olan, üretici kanadı arıcılar, doğayla mücadele ediyoruz. Doğanın azizliğini zaman zaman yaşıyoruz. Ben her şeyden önce Tarsus bölgesinde gezginci bütün arıcı arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi iletiyorum. Tabi insan hiçbir zaman arzu etmez, mal canın yongasıdır, gereken neyse onu yapacağız. Yerel anlamda yapılıyor, biz de şu an tespitlerimizi yapıyoruz, Bakanlığa taşıyacağız. Şu an arkadaşlarımızın arıcılık faaliyetleri tamamen bitmiş durumdadır. Bu arıcılarımızı hep birlikte ayağa kaldırmak zorundayız” diye konuştu.

