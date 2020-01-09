Zenginden aldı, fakire verdi

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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir muhtar, durumu iyi olan ailelerden topladığı kıyafetleri, yoksullara dağıttı.

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallesinde durumu iyi olan ailelerden giymedikleri kıyafetleri topladı. Kıyafetleri güzelce elden geçiren Şahin Mahallesi Hüseyin Aydın, mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara dağıttı.

Bu tür hayır işlerinden oldukça mutlu olduğunu söyleyen muhtar Aydın, “Mahalleden birliği ve dayanışmayı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Mahallede durumu iyi ailelerin fazla kıyafetleri alıp, ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık. Bir elin gördüğünü diğeri görmeden yardımda bulunuyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

MERSİN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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