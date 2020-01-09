Mersin’de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

– Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkisinde araçları 2 metrelik kar altında kalan Özsu çifti ile birlikte 10 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sığındıkları restorandan kurtarılarak kent merkezine getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hakan ve Reyhan Özsu çifti, Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkisinde bir restorana giderek yemek yedi. 7 Ocak akşamı Mersin’e dönmek için yola çıkan Özsu çifti, kar yağışının artmasıyla aynı restorana geri dönmek zorunda kaldı. Geceyi restoranda geçiren çift, sabah olduğunda araçlarının tamamen kar altında kalması ve yolların kapanması sonucu bölgeden ayrılamadı. Özsu çifti ile birlikte toplam 10 kişi de restoranda mahsur kaldı.



10 saatlik çalışma sonucu kurtarıldılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 saatlik çalışma sonucunda dün akşam saat 22.00’de mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yaklaşık bin 650 rakımlı bölgede bulunan vatandaşlar, gece saat 02.00’de ekipler eşliğinde Mersin’e geldi.

Kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan bölgede, araçları kar altında kalan vatandaşlardan Reyhan Özsu, “Biz, 2 gündür mahsur kaldık. Çok şükür ki Başkanımız Vahap Seçer ve siz çalışanlar, bizi buradan kurtardınız. Size minnetlerimizi sunuyoruz. Şu an sağ salim evimize varacağımıza eminiz. Hepinize çok teşekkür ederiz” dedi.

MERSİN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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