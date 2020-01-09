Şehit Astsubay Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü

Suriye’de Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan Astsubay Sinan Köse, Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Tarsuslu Sinan Köse (27) ile birlikte 4 Mehmetçik şehit oldu.

Bombalı araç saldırısında şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse’nin cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazesi Ulu Cami'ye getirilen Köse için tören düzenlendi.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın yanı sıra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbeliler, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse cenaze töreni boyunca gözyaşlarına boğuldu. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiler. Songül Köse oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Ali Can’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit için helallik alınmasıyla Köse'nin naaşı top arabasına konuldu. Köse’nin silah arkadaşları da törene katıldı. Şehit Astsubay Sinan Köse, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi’nde defnedildi.

MERSİN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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