Şehit Astsubay Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Astsubay Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Songül Köse, oğlunun tabutuna ...

İHA

Suriye'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan Astsubay Sinan Köse, Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Astsubay Sinan Köse, son yolculuğuna uğurlandı Şehidin annesi Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü

Suriye’de Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan Astsubay Sinan Köse, Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Tarsuslu Sinan Köse (27) ile birlikte 4 Mehmetçik şehit oldu.
Bombalı araç saldırısında şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse’nin cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazesi Ulu Cami'ye getirilen Köse için tören düzenlendi.
Törene, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın yanı sıra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan rütbeliler, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse cenaze töreni boyunca gözyaşlarına boğuldu. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiler. Songül Köse oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.
İlçe Müftüsü Ali Can’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit için helallik alınmasıyla Köse'nin naaşı top arabasına konuldu. Köse’nin silah arkadaşları da törene katıldı. Şehit Astsubay Sinan Köse, ilçeye bağlı Taşobası Mahallesi’nde defnedildi.

MERSİN

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gültak, engelli dernekleri ve STK temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, engelli dernekleri ve STK ...
Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su görünce dayanamıyorum
YEREL HABERLER Selde leğenle ilerlerken görüntülenen esnaf: Su ...
Mersin’de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin’de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi ...
Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Midyat: "Gözaltında değil, gözler önündeyim" Gözaltına alındığı iddia edilen Sermiyan Midyat’tan videolu açıklama
YEREL HABERLER Midyat: "Gözaltında değil, gözler ...
Mersin'de selden zarar gören esnaf için destek isteği
YEREL HABERLER Mersin'de selden zarar gören esnaf için destek isteği
Eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
YEREL HABERLER Eski eşinin tüfekle vurup sakat bıraktığı kadın: ...
Zenginden aldı, fakire verdi
YEREL HABERLER Zenginden aldı, fakire verdi
Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı
Eski eşinin saldırısından kurtulan kadının feryadı: "Özgecan, Emine gibi ölmek istemiyorum" Mersin'de 7 ay önce sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vuran zanlı Özkan Y., ilk kez hakim karşısına çıktı Özkan Y.: "Vurmak veya öldürmek için sıkmadım" Hatun K.: "Çocuklarım için yaşamak istiyorum"
YEREL HABERLER Eski eşinin saldırısından kurtulan kadının feryadı: ...
Mezitli Belediyesi, merkezde sel, kırsalda karla mücadele etti
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, merkezde sel, kırsalda karla ...
Ali Özveren, son kitabı ‘Yol ve Yolcu’yu okurlar için imzaladı
YEREL HABERLER Ali Özveren, son kitabı ‘Yol ve Yolcu’yu okurlar için ...
Mersin'de 2020 yılı için 'Mavi Bayrak' çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 2020 yılı için 'Mavi Bayrak' çalışmalarına ...
Nükleer Düzenleme Kurulu üyelerinden Akkuyu NGS sahasında inceleme
YEREL HABERLER Nükleer Düzenleme Kurulu üyelerinden Akkuyu NGS ...
Mersin'de 15 bin arı kovanı sular altında kaldı Tarsus ilçesinde kuvvetli yağışlardan dolayı zarar gören arıcıların hasarları tespit edilmeye başlandı Kaymakam Otcu: "Arıcılarımızın zararları giderilecek"
YEREL HABERLER Mersin'de 15 bin arı kovanı sular altında ...
Seçer, Mut'ta muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Kurumu tanıma dönemi bitti yürüme dönemi başladı”
YEREL HABERLER Seçer, Mut'ta muhtarlarla buluştu Mersin Büyükşehir ...
Mersin'deki fırıncılar sorunlarına çözüm arıyor Mersin Fırıncılar Odası Başkanı Ali Çelik: "Kayıt dışı ile mücadelede etkin denetim istiyoruz"
YEREL HABERLER Mersin'deki fırıncılar sorunlarına çözüm ...
Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil” Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, yaş meyve-sebze üretiminde yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, yüksek katma değerli endüstriyel ürünlerden aldığı payın çok düşük olduğuna dikkat çekti Özdemir: “Yüksek katma değerli endüstriyel ürünlere yönelik adımlar atmamız artık elzem hale geldi”
YEREL HABERLER Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri ...
Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı
Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın ...
MER-EK’ten çölyak hastalarına çağrı Şu ana kadar 120 çölyak hastasına ulaşarak glütensiz ekmekle buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, kentteki yaklaşık 3 bin hastanın tamamına ulaşmayı amaçlıyor
YEREL HABERLER MER-EK’ten çölyak hastalarına çağrı Şu ana kadar 120 ...
Stajyer avukatlar yemin ederek, mesleğe ilk adımlarını attı
YEREL HABERLER Stajyer avukatlar yemin ederek, mesleğe ilk ...
Seçer: “Mersin’e mutlaka yardım eli uzatılmalı” Mersin Büyükşehir Meclisi, 2020’nin ilk toplantısını Mut ilçesinde yaptı Mecliste, Taşucu’nda yapılması planlanan tersaneyle ilgili gerginlik yaşanırken, meclis üyelerinin bilgilenmeleri için komisyon raporu geri çekildi Seçer: “Sel felaketinde tarım alanlarında önemli hasar meydana geldi”
YEREL HABERLER Seçer: “Mersin’e mutlaka yardım eli ...
AHBİB’den 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefi Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hüseyin Arslan: "Bu yıl ekimin tamamlanmasının ardından kasım ve aralık aylarında yeteri kadar yağmur yağdı. Nisan yağmurlarının da beklenen seviyede olmasını bekliyoruz. Bu sayede ihracatımızı da en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER AHBİB’den 1,3 milyar dolarlık ihracat hedefi Akdeniz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X