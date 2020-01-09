2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arslanköy Başpınar mevkiinde araçları 2 metrelik kara saplanarak mahsur kalan Hakan ve Reyhan Özsu çifti ile birlikte10 kişiyi kurtardı.

Toroslar İlçesi Arslanköy Mahallesi Başpınar mevkiinde bir restorana giden Hakan ve Reyhan Özsu çifti, 7 Ocak akşamı Mersin´e dönmek için yola çıktı. Özsu çifti, kar yağışının artmasıyla tekrar aynı restorana geri dönmek zorunda kaldı. Geceyi restoranda geçiren çift, sabah olduğunda araçlarının tamamen kar altında kalması ve yolların kapanması sonucu bölgeden ayrılamadı. Özsu çifti ile birlikte toplam 10 kişi de restoranda mahsur kaldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım ile Fen İşleri´ne bağlı ekipler, 10 saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yaklaşık 1650 rakımlı bölgede bulunan vatandaşlar, ekipler eşliğinde Mersin´e geldi. Kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan bölgede, araçları kar altında kalan vatandaşlardan Reyhan Özsu, "Biz, 2 gündür mahsur kaldık. Şu an sağ salim evimize varacağımıza eminiz. Hepinize çok teşekkür ederiz" dedi.



MERSİN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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