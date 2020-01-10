Avcı: "Tarsus'ta ekili dikili alanlardaki zarar 90 milyon lira" TZOB Genel Başkan Vekili Bahadır Sezgin afet bölgesinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağmurdan dolayı sular altında kalan arazileri Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ile birlikte inceledi.

Sezgin, Avcı ile birlikte şiddetli yağışlardan zarar gören köylerdeki arazilere giderek, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Avcı ve arazileri sular altında kalan üreticiler, Sezgin’e, son yağışlarla birlikte yaklaşık 50 bin dekar sebze, meyve ve buğday ekili alanın sular altında kaldığını ve arazilerdeki toplam zararın yaklaşık 90 milyon lira olduğunu söyledi.

Başkan Avcı, bölge olarak büyük bir afet yaşadıklarını ve üreticilerin zararlarının tam olarak belirlenmesi için hasar tespit komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

TZOB Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin ise Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı’nın şahsında tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Şiddetli yağışların yol açtığı sel afetiyle sular altına kalan üreticilerimizin zararlarının hasar tespiti yapıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanlığımıza konuyu iletip, mağduriyetin giderilmesini isteyeceğiz. Bu ziyaretimizle çiftçilerimizin acılarını paylaşırken, gördükleri zararın karşılanması konusunda girişimlerde bulunacağız. Hasar gerçekten çok büyük ve çok üzgünüz” dedi.

MERSİN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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