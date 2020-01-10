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Yatalak hasta karlı yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi Mersin'de yatalak hasta 2,5 ...

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde yatalak hasta 2,5 kilometrelik karlı yolun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

Yatalak hasta karlı yolun açılmasıyla hastaneye yetiştirildi Mersin'de yatalak hasta 2,5 kilometrelik karlı yolun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye kaldırılabildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yatalak hasta 2,5 kilometrelik karlı yolun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye yetiştirildi.
Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Ömerinköyü mevkisinde hayvancılık yapan, çocuklarının yanında kalan 70 yaşındaki yatalak hasta Cennet Ersoy fenalaştı.
Bulundukları ikamet ile açık olan Yaylayolu arasındaki 2,5 kilometrelik yolun kar sebebiyle kapalı olmasından dolayı aile ambulans isteyemedi. Kendi araçlarıyla yaptıkları girişimler de sonuçsuz kaldı.
Aile son çare olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinden yolun açılıp, hastanın hastaneye ulaştırabilmesi için yardım istedi. Talep üzerine harekete geçen ekipler büyük iş makinesiyle karla kaplı 2.5 kilometrelik yolu yaklaşık 1.5 saat uğraşın ardından açtı. Cennet Ersoy kaldığı 'Çatma' diye tabir edilen evden alınarak ekiplerin yardımıyla hastaneye götürülmek üzere arazi kamyonetine taşındı. Ersoy arazi kamyonetiyle de hastaneye yetiştirildi.
Cennet Ersoy'un gelini Havva Ersoy, "Hastamız yatalak hasta. Ayakları ve bacakları şiş durumda. Burada mahsur kaldık, hastamız da fenalaştı" dedi.
Hasta kadının oğullarından Nebi Ersoy da, "Annemde kalp, şeker, tansiyon hepsi var. Ambulans gelemiyor, yolu açmak için ufak greyder ya da kepçe türlerin gücü yetmiyor. Ama büyük iş makinesi aracılığı ile yollarımız açıldı. Allah razı olsun, yolumuz açıldı, aracımız evimizin olduğu yere çıktı. Hastamızı içeriden aldık. Hastaneye ulaşmak üzere yola koyuluyoruz" diye konuştu.
Aile fertlerinden 7. sınıf öğrencisi Süleyman Ersoy ise, "Büyükşehir'e başvurduk, sağ olsunlar onlar gelip yolu açtılar. Hastamız var onu aldılar. Yol kapalı olduğu için ben de okula gidemiyordum. Okuluma gidebileceğim, çok mutluyum. Yol bir iki haftadır kapalıydı, 23 gündür de okula gidemiyordum" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgede yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin mağduriyet yaşamaması için karla mücadele kapsamında iş makineleri ve ekipleri 24 saat hazır bekletiyor.

MERSİN

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
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