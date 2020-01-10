Sulama motoru ve dinamo hırsızları yakalandı

Mersin polisi, 21 sulama motoru ve dinamoyu çaldıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, son 15 gün içerisinde Kaleköyü, Bozon, Çamlıca ve Kuyuluk mevkilerinde sulama kanalı boyunca 2'si kumu kurumundan olmak üzere 21 sulama motoru ve dinamo çalındı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın olduğu bölgelerde devriyeleri çoğalttı. Kuyuluk mevkisinde olayları gerçekleştiren Ö.A.K. ve Ö.C.'yi belirleyen ekipler, kamyonet, suç aletleri ve çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ile kovalamaca sonucunda şahısları yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

MERSİN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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