Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 6'sı öğretmen 8 yaralı

MERSİN'de, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu kamyonet, karlı yolda çarpıştı. Kazada, 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Toroslar ilçesine bağlı Kavaklıpınar mevkisinde meydana geldi. Arslanköy Mahallesi'ndeki Arslanköy Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin taşındığı 33 C 0017 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, Toroslar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin olduğu 42 YN 111 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Müdürlüğü personeli ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, yaralıları tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
MERSİN
10 Ocak 2020 Cuma
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