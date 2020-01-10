Mersin'de tarihi eser operasyonu Mut ilçesinde 746 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

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Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çortak Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarihi eserleri satmaya çalışan H.K. isimli şüpheli ile temas kurarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, H.K. ile fiyatta anlaşma sağlanması üzerine şüphelinin evinden getirdiği 24 yüzük, 698 sikke, 16 küpe, 2 kuş figürü, 1 haç işareti, 3 mızrak ucu, 1 top şeklinde gözyaşı şişesi ve 1 kolye ucu ile 1 el dedektörüne el koydu.

Gözaltına alınan H.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MERSİN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:09

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