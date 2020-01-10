Patlayan kömür sobası eve zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde kömür sobası patladı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi 1905. Sokak üzerinde bulunan R.İ.'ye ait evde bulunan soba, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evin kapı ve pencereleri kırıldı.

Olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadı.

MERSİN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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