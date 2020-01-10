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Mersin'de şüpheli valiz paniği Valizden boş ayakkabı kutusu çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes ...

İHA

Mersin'de bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.

Mersin'de şüpheli valiz paniği Valizden boş ayakkabı kutusu çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes aldı

Mersin’de bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Akdeniz'e bağlı Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önündeki şüpheli valizi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı. Bu sırada trafik polisleri de yolu araç trafiğine kapattı. Ekipler, patlayıcı şüphesine karşı olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Burada koruyucu kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, valiz üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından valiz kontrollü bir şekilde açılarak, kontrol edildi.
Açılan valizden boş ayakkabı kutusu çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes aldı.

MERSİN

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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