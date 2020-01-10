Mersin'de şüpheli bavul boş çıktı

MERSİN'de bir mağazanın önüne bırakılan bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından konrol edilen bavulun boş olduğu görüldü.

Akdeniz ilçesindeki Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın öündeki ağacın kenarında olan bavulu gören vatandaşlar, polisi aradı. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra bavulu açarak kontrol etti. Boş olduğu görülen bavul polis ekiplerince teslim alındı. Daha sonra yol, trafiğe açıldı.



MERSİN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:23

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