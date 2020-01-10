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Toroslar Belediyesi personeline 'sıfır atık' eğitimi

İHA

Toroslar Belediyesi personeline 'sıfır atık' eğitimi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye personeline eğitim semineri düzenledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları yürüten belediye, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerleri vermeye devam ediyor. Eğitimde atık nedir, sıfır atık nedir ve sıfır atık yönetmeliği neleri kapsamaktadır gibi soru başlıkları üzerinde durularak, atıkların geri kazanılması, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemine değinildi. Sıfır atık yönetmeliğinde belirtilen 8 renk skalasının da anlatıldığı eğitimde renk ayrımına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve personelin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı anlatıldı. İlçede uygulamaya koydukları projenin detayları hakkında bilgiler veren Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül, belediyenin çevre ve atık projelerinin yürütüldüğü entegre çevre bilgi sitemi içerisinde yer aldığına dikkat çekti. Geri dönüşüme kazandırılan atıklardan da örnekler veren Akgül, "1 ton atık kağıdın geri kazanılması 17 ağacı kesilmekten kurtarır. Yeni üretime kıyasla, metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Atık camlar tekrar cam ürünlere; plastik atıklar elyaf, dolgu malzemesi, otomobil parçası gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlere dönüşebilmektedir. 1litre bitkisel atık yağı 1 milyon litre kullanılabilir temiz su kaynağının kirlenmesine neden olmaktadır" şeklinde konuştu.
Her fırsatta "gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve temiz çevre bırakmak için çalışıyoruz" vurgusu yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Atıkları kaynağında ayrıştırmayı hedefliyoruz. Sıfır Atık, geleceğimiz için önemli bir uygulama" dedi.
Sıfır atık kültürünün kazandırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Geçtiğimiz aylarda muhtarlarımıza bu konuda eğitim semineri düzenledik. Şimdi de belediye personelimize Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasına yönelik eğitim seminerleri veriyoruz. Bu eğitimlerimizi öğrencilerimize ve ilerleyen süreçte de vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştireceğiz. Sıfır atık anlayışını hayatımızın merkezine almamız gerekiyor. Çalışmalarımız, alanında uzman ve çevre mühendislerince sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

MERSİN

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
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