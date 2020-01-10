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Erdemli Belediye Korosu sezon açılışını yaptı

İHA

Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, sezonun ilk konserini gerçekleştirdi.

Erdemli Belediye Korosu sezon açılışını yaptı

Erdemli Belediyesi Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, sezonun ilk konserini gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Kadir Karkın tarafından eğitimlerini sürdüren Çağdaş Türk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu, geçen sezondaki programları ile büyük beğeni toplamıştı. Sezon açılışını yoğun bir çalışma sürecinden sonra gerçekleştiren topluluk, ulusal düzeyde birçok organizasyonda da kendine yer buldu.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede her gün ayrı bir güzelliğe imza atmaya gayret ettiklerini belirterek, "Erdemli‘de insanları mutlu kılan, huzurlu kılan ne varsa bunu uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Kültürde, sanatta, medeniyette ne var ise Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini yakalama adına, koşar adımlarla bir gayretimiz var. Bizim en çok ehemmiyet verdiğimiz konulardan bir tanesi de bu kentte yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, bulundukları sokakta huzurlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmek ama asıl üzerinde durduğumuz bir konu var ki, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesini sağlamaktır" dedi.
İlçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda çalışma yaptıklarını kaydeden Tollu, özellikle çocukların topluma faydalı bireyler olabilmeleri adına en büyük sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi. Tollu, "İlçe gelişimine yapılabilecek en büyük yatırım, gelecek nesillerin eğitimine verilecek desteklerle olabilir. İşte bu sebeple attığımız her adımda sanatın ve gençlerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

MERSİN

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
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