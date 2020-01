Bakan Pakdemirli: "Boru hattında yerinde çıkma var" Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesinde KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki sorunu havadan inceledi Pakdemirli: "Kırılma değil, yerinden çıkma olduğu gözlemini yaptık" "Şu an önemli bir sorun yok. Sorvey gemisi yola çıktı. Bir aya kadar çözmeleri için talimat verdim"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su taşıyan boru hattında meydana gelen patlamanın ardından bölgeyi havadan inceledi. Pakdemirli, boru hattında kırılma değil, yerinden çıkma olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Şu an önemli bir sorun yok. Sorvey gemisi yola çıktı. Bir aya kadar çözmeleri için talimat verdim" dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentteki programı öncesinde KKTC'ye su taşıyan boru hattını inceledi. Helikopterle boru hattının koptuğu bölgede havadan inceleme yapan Pakdemirli, daha sonra Mersin'e dönerek gazetecilere açıklama yaptı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte açıklama yapan Pakdemirli, bugün Mersin ziyareti kapsamında Anamur ilçesinde de helikopterle inceleme yaptığını söyledi.



"İsale hattında bir kopukluk olduğu gözlendi"

Türkiye ile Kıbrıs arasında bir ishale hattı bulunduğunu anımsatan Bakan Pakdemirli, "Bu isale hattıyla ilgili çarşamba (8 Ocak) akşamı gece geç saatlerde bir olay vuku buldu. Bildiğiniz üzere bu isale hattı 81,6 kilometre, çok uzun ve dünya mühendislik tarihinde en önemli başarılardan biri olarak kabul edilen bir isale hattı. Ancak, çarşamba akşamı itibariyle Kıbrıs'tan tarafımıza isale hattından su gelmediğine dair bir bilgi gelmesi ve araştırmamız neticesinde de isale hattında bir kopukluk olduğu gözlendi" dedi.



"Kırılma değil, yerinden çıkma olduğu gözlemini yaptık"

Kendilerinin de bugün Mersin'e gelmişken isale hattını yerinde incelemek istediklerini belirten Pakdemirli, "Helikopterle olayın vuku bulduğu noktaya gittik. Bu noktada yapmış olduğumuz incelemelerde gerçekten boru hattının bir kısmının suyun yüzeyinde yüzdüğü gözüküyor. Şu an itibariyle görebildiğimiz kadarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma vakası olduğu gözlemini yaptık" diye konuştu.



"Sorvey gemisi yola çıktı. Bir aya kadar çözmeleri için talimat verdim"

14 Ocak Salı akşamı tam anlamıyla bir raporun ellerine ulaşacağı bilgisini veren Pakdemirli, "İstanbul'dan Deniz Kuvvetlerine ait bir sorvey gemisi yola çıkmış durumda. Sorvey gemisiyle beraber yarın akşam ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız. Nihai netice itibariyle de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ama ben arkadaşlara, 1 aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim. Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok. Takribi 810 aylık bir su stoku Kıbrıs'ta bulunmakta. Ama tabi ki hızlı bir şekilde bu meseleyi de mutlaka çözüme kavuşturmamız lazım. Tabi ki bu çıkmanın veya boşalmanın olduğu yerde isale hattının içerisine deniz suyu girmesiyle beraber de tamir edildikten sonra da aşağı yukarı bir 15 günlük suyu da cazibe ile boşa bırakmak durumunda kalacağız ki, tuzlu suyu tamamen boru hattının içerisinden boşaltabilelim. Görüntü şu an bir çıkmanın olduğu yönünde ve kolay tamir edebileceğiz gibi gözüküyor ama salı akşamı nihai neticeyi ben almış olacağım. Sizlerle tekrar paylaşırız " ifadelerini kullandı.



"Önemli bir problem yok. En yakın zamanda çözüme kavuşturacağız"

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin soruları üzerine, bu çıkmanın nedeninin henüz belli olmadığını söyledi. Pakdemirli, "Ama bir çıkma olduğu görülüyor. Bu iş aynı asma köprü teknolojisi gibi. Çünkü bizim yaptığımız şey, deniz tabanından yürüyen borular değil, denizin belli seviyesinde, yüzeyin yaklaşık 250 metre altında borular geçmekte. Böylelikle yüzeyin altındaki borular, şamandıralar vasıtasıyla askıda tutuluyor ve yere de ağırlıklar vasıtasıyla sabitleniyor. Bu şamandıralardan birinin daha yüzdüğünü görüyoruz. Muhtemelen bunlardan bir tanesinin de yerinden çıkmış olma ihtimali var ve hat olması gerektiği yönde değil. Yani şu an itibariyle önemli bir problem yok ama sizlerle birinci ağızdan ben paylaşmak istedim. Konunun üzerinde olduğumuzu bilin. En yakın zamanda da konuyu çözüme kavuşturacağız" dedi.

