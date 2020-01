Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı’ düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya ilişkilerini konu alan “Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı” düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yeni bir projeye başladı. Bu çerçevede, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığını konu alan “Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı” düzenlendi. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin odak alındığı çalıştayda, internet kullanım bilinci, sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, ortalama internet kullanım süreleri hakkında katılımcılar bilgilendirilirken, teknoloji çağındaki öğrencilerin bilgiye ulaşmasının kolay olduğu kadar, dijital dünyadaki tehlikelere de bir o kadar açık oldukları vurgulandı.



“Çocuklarımızı dijital çağa göre evirmemiz lazım”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mikail Eren, çalıştayda yaptığı konuşmada, teknoloji çağında çocukların bilinçli bir kullanıcı olabilmeleri için eğitimcilerin, ebeveynlerin ve uzmanların bu konuda üstüne düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Eren, “Artık dijital çağdan bahsediyoruz. Dijital çağdan kaçamayız, çocuklarımızı dijital çağa göre evirmemiz lazım. Bu konuda sorumluluk anne, babalara öğretmenlere, eğitimcilere, hepimize düşmektedir” dedi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ise yerel yönetimlerin dijital teknolojiyi bilinçli kullanmasının öneminin farkında olduğunu ve çalıştay sonrasında da düzenli olarak programlar yapılacağını belirtti. Kurumların ve yerel yönetimlerin teknolojiyi kullanma konusunda çocukları, aileleri ve eğitmenleri bilinçlendirme çabası içinde olduğunu da söyleyen Atila, bu konuda çocuklara planlı yaklaşımlar ile katkı sağlanacağını da vurguladı.



“Dijital teknolojiye bağımlılık konusunda aileler rol model olmalı”

Siber güvenlik ve sosyal medya uzmanı Cüneyt Üre de dijital teknolojinin kolay, hızlı ve ulaşılabilir olmasının karşılaşılabilecek riskleri de artırdığını dile getirerek, teknoloji kullanımında eğitimin ailede başladığını, çocuklar için en önemli rol modelin anne ve baba olduğunu ifade etti. Yaptığı sunumda teknoloji kullanımıyla ilgili veriler ve oranları değerlendiren Üre, “82 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Cep telefonu kullanımı ve internet kullanımıyla beraber sosyal medya kullanımı şu an 2018 verilerinde dünya ortalamasının çok üstünde. Özellikle dünyada yüzde 67’lik cep telefonu kullanımı varken, bizde yüzde 93 gibi yüksek bir rakam. Artık hepimiz mobil cihazlarla hayatımızı idame ettiriyoruz” diye konuştu.

İnternet kullanımında günde ortalama 7 saat 15 dakika, sosyal medya kullanımında ise günde ortalama 2 saat 46 dakika ile aileden çalınan zamanın sosyal medyada geçirildiğini söyleyen Üre, yüzde 76’lık bir oranla genç nüfusa sahip olan Türkiye’de bu kullanımın genç nüfus tarafından yapıldığını ifade etti. Mersin’de nüfusun 1 milyon 814 bin, mobil telefon abone sayısının 1 milyon 513 bin olduğunu dile getiren Üre, teknolojinin yoğun kullanıldığı toplumda bilinç ve farkındalık oluşturacak çalışmaların önemine dikkat çekti.



Çalıştayda 12 pilot okul konunun uzmanlarıyla bir araya geldi

Çocuklar ve ergenlerin teknolojiyi bilinçli kullanması amacıyla okul temsilcileri ve aileler için farkındalık amaçlı düzenlenen çalıştayda, Büyükşehir Belediyesinin bu kapsamda paydaşı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden ilk aşamada 12 pilot okul belirledi. Bilinçli internet ve teknoloji bağımlılığı konularında başta okul yönetimleri, okul aile birliği başkanları, sınıf anneleri ve velilerin katılımıyla öğrencilere yönelik bildirimlerde bulunulacak. İlerleyen süreçte her ay farklı 12 okuldan gelecek velilere bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Böylelikle Mersin’de birçok okulda eğitim gören öğrencilerin velilerine ulaşılacak.

Çalıştayda, “Bilinçli teknoloji kullanımı nasıl olmalı”, “Yoğun ve bilinçsiz teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri”, “Çocuk ve ergenleri yoğun teknoloji kullanımına iten faktörler” ve “Yoğun teknoloji kullanımını engelleyici çözüm önerileri nelerdir?” gibi önemli konu başlıkları tartışıldı. Her masada Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sosyolog, PDR uzmanı, psikolog ve sosyal çalışmacı ile pilot okulların okul aile birliği başkanı, sınıf anneleri, okul müdür veya müdür yardımcısı ve PDR uzmanı, belirlenen konu başlıklarında fikir alışverişinde bulundu.

