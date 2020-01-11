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Ressam Kırdı, 69’uncu kişisel sergisini MTSO’da açtı

İHA

– Suluboyanın usta ismi Hasan Kırdı, 69'uncu kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtı. Sergide, ressamın 22 eseri beğeniye sunuldu.

Ressam Kırdı, 69’uncu kişisel sergisini MTSO’da açtı

– Suluboyanın usta ismi Hasan Kırdı, 69’uncu kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtı. Sergide, ressamın 22 eseri beğeniye sunuldu.
Daha önce MTSO Sanat Galerisinde dört kez sergi açan Sanatçı Hasan Kırdı, kendi sanat tekniğiyle hazırladığı 22 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Antalyalı ressamın sergi açılışına, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Darıcı, Genel Sekreter Kadir Dölek ile çok sayıda davetli katıldı.

“Her resmin bir hikayesi vardır”
Sergi açılışında konuşan Kırdı, küçük yaşlarda başladığı resmi bugüne kadar tutkuyla yaptığını söyledi. Ağırlıklı olarak, balıkçı barınakları, köy ve kasaba temaları üzerine çalıştığını belirten Kırdı, “Her resmin bir hikayesi vardır. Ben resimleri önce yerinde inceliyor, fotoğraflarını çekiyor, aklımda hikayeleştiriyor sonra da tuvale döküyorum” dedi.
Suluboya üzerine kendi geliştirdiği teknik ile çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kırdı, bugüne kadar ulusal ve uluslararası olmak üzere 68 kişisel sergi açtığını ifade etti. Antalya’da kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve öğrenciler yetiştirdiğini anlatan Kırdı, “İki öğrencim Tayvan’da uluslararası bir yarışmada finale kaldı. Bu benim için gurur verici bir durum. Aynı zamanda kullandığım teknik birçok kurumun da dikkatini çekti. Tekniğimi, İngiltere Kraliyet Akademisinde ders olarak okutmak istiyorlar” diye konuştu.

“Resim azim ve emek isteyen bir iş”
Resmin yetenekten ziyade azim ve emek isteyen bir iş olduğuna dikkat çeken Kırdı, bu işe çok düşkün olduğunu ve ne iş yaparsa yapsın resim yapmayı bırakmadığını vurguladı. Son 22 yıldır profesyonel olarak resim yaptığını ve hayatını resimlerden kazandığını söyleyen Kırdı, suluboyanın yanı sıra duvar ve tavan resimleri de yaptığını dile getirdi. Kırdı, kendini geliştirmek için Fransa ve İtalya’da da bulunduğunu bildirdi. Konferansların yanı sıra özel gruplara dersler verdiğini de söyleyen Kırdı, eğitimlerle birlikte kendini tamamen resme adadığını belirtti.
Mersin’le ilk kez Ressam Doğan Akça vesileyle tanıştığını ve Ankara’da Mersin’i temsil ettiğini de anımsatan Kırdı, MTSO Sanat Galerisinde dört kez sergi açtığını ve yeniden sergi açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Sergi, 23 Ocak’a kadar açık kalacak.

MERSİN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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