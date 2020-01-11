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Bakan Pakdemirli: "Tarım ve gıda savunma sanayi kadar önemli" Tarım ve Orman Bakanı Bekir ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıdanın savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir ama yiyeceğiniz yoksa o uçak ve roketleri çalıştırmaya gücünüz olmaz. Tarım günlük hayatımızda da günlük siyasetimizde speküle edilmemesi lazım" dedi.

Bakan Pakdemirli: "Tarım ve gıda savunma sanayi kadar önemli" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir ama yiyeceğiniz yoksa o uçak ve roketleri çalıştırmaya gücünüz olmaz" "Tarım günlük hayatımızda da günlük siyasetimizde de speküle edilmemesi lazım"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve gıdanın savunma sanayi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir ama yiyeceğiniz yoksa o uçak ve roketleri çalıştırmaya gücünüz olmaz. Tarım günlük hayatımızda da günlük siyasetimizde speküle edilmemesi lazım" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bir dizi toplantıya katılmak üzere geldiği Mersin'de 'Sektör Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Pakdemirli'ye TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile milletvekilleri katıldı. Çok sayıda sektör temsilcisinin bulunduğu toplantıda konuşan Pakdemirli, bu coğrafyanın altının da üstünün de zenginliklerle dolu olduğunu söyledi. Coğrafi işaretli ürün potansiyelinin 2 bin 500 adet olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Endemik bitki sayımız toplam kıta Avrupa'sından daha fazla. İşlenen tarım arazimiz, ülke yüz ölçümünün 3'te 1. Mera alanlarımız 5'te 1'i, orman arazilerimiz 3'te 1. Ülkemiz tarımsal hasılada, dünyada ilk 10'da, Avrupa'da ilk sıralardayız. 68 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla Avrupa'da ilk sıradayız. Coğrafya olarak da 1,9 trilyon dolar tarımsal ticaret hacmi olan bölgenin, hatta dünyanın tam merkezindeyiz. Fındık, incir, kiraz, ayva, kayısı, kuru üzüm üretiminde, dünya lideri konumumuzun yanı sıra, fındık, incir, kuru kayısı, kuru üzüm ihracatında dünya lideri, kiraz ve ayva ihracatında ise dünya üçüncüsüyüz. Un ve makarna ihracatında ülkemiz, 2002 yılında dünyada 11. sırada iken, 2005 yılından beri dünyada ilk sırada yer alıyor" diye konuştu.
Son 17 yılda tarımsal hasılayı yüzde 486 arttırdıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Kırsal kalkınma alanlarında 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Bitkisel üretimimiz yüzde 20 arttı. Tohumluk üretimimizi 7 kat, tohum ihracatımızı 9 kat artırdık. 195 ülkeye bin 690 tarımsal ürün ihraç ettik. Yüzde 100 yerli ve milli 45 dakika sarj ile 7 saat aralıksız çalışabilen elektrikli traktör prototipini geliştirdik. 2002'de 1,8 milyar lira destek veriyor iken 9 kat artışla, 2019'da destekleri 16,1 milyar liraya çıkardık. 2020 yılında tarımsal desteklemelerimizi bir önceki yıla göre yüzde 36 artırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 17 yılda çiftçimize, toplam 139,4 milyar lira destek verdik. 2019 yılında 12 yeni destek ve 32 desteğin de birim fiyatında artış sağladık" ifadelerini kullandı.

"Tarım ve gıda savunma sanayi kadar önemli"
Tarım ve gıdanın savunma sanayi kadar önemli olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Uçaklarınız olabilir, roketleriniz olabilir ama yiyeceğiniz yoksa o uçak ve roketleri çalıştırmaya gücünüz olmaz. O yüzden tarım günlük hayatımızda da günlük siyasetimizde de speküle edilmemesi lazım. Mesela hep buğdayı Türkiye'ye muhtaç ettiler. Halbuki Türkiye kabaca son 15 yılda 20 milyon ton buğday üretir, 20 milyon ton buğday tüketir. Türkiye'nin buğdayda ithalatı var mıdır, vardır. Olmasının sebebi de un ve makarna ihracatında dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Eğer rahmetli Özal zamanında bir taraftan koruyarak muz ithalatını serbest bırakmasaydı bugün muzda bu noktaya gelebilirmiydik? Kontrollü olduğu sürece bu tür konularda ithalat yapabilirsiniz. Mersin çok yakın zamanda muz ihracatına başlayacaktır. Bir kaç yıl içerisinde Mersin artık sadece Türkiye'ye değil dünyaya muz ihracatı yapacaktır" şeklinde konuştu.

MERSİN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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