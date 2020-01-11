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Bakan Pakdemirli: "Balık ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladık" Tarım ve Orman Bakanı Bekir ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin toprakları kadar denizlerinin de bereketli olduğunu belirterek, "Balıkta şu anda 1 milyar 38 milyon dolar ihracatımız var. Geldiğimiz nokta aslında balıkçılıkta bizim 2023 hedefimizdi ama biz erken ulaştık. Şimdi 2023 için yeni bir hedef koyduk" dedi.
Bir dizi toplantıya katılmak üzere geldiği Mersin'de Sektör Buluşma Toplantısı'na katılan Bakan Pakdemirli, sektör temsilcilerini dinledi. Bakan Pakdemirli, son 17 yılda Mersinli çiftçiye 1 milyar 760 milyon lira tarımsal destek verdiklerinin altını çizerek, "20162018 yılları arasında toplam 582 projeye 17,5 milyon lira destek verdik. Kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 2006 yılında bugüne kadar 72,5 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 17 yılda 57,5 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. Bitkisel üretim değerini yaklaşık 6 kat artışla 8,5 milyar liraya çıktı. Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında toplam 373 yetiştiricimize yaklaşık 19 milyon lira destek ödemesi yaptık. Hayvansal üretim değerini 6,4 kat artışla 2,5 milyon liraya çıktı. Mersin'de orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 7 milyar 560 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Mersin'de 2 içme suyu tesisini hizmete aldık ve yıllık 151,5 milyon metre küp içme suyu temin ettik. Suluma ve içme suyu temini maksatlı 7 baraj ve 11 göleti tamamladık. 140 bin dekar araziyi suyla buluşturduk. 72 taşkın koruma tesisini hizmete aldık. Böylece 130 yerleşim yeri ve 26 bin dekar arazimizi taşkın felaketlerinden koruduk. Geleceğe Nefes kapsamında 268 bin fidan Mersin'de toprakla buluşturuldu" dedi.

"Balıkta şu anda 1 milyar 38 milyon dolar ihracatımız var"
Mersin’in Türkiye birincisi olduğu ürünleri olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Mersin’de 327 bin 486 ton muz üretiyor ve bu Türkiye’nin yüzde 66’sını kapsıyor. 656 bin 440 ton limon, 10 bin 439 ton yenidünya, 199 bin 718 ton kabak, 149 bin 438 ton çilek, 53 bin 895 ton erik, 14 bin 141 ton badem üretimi yapılıyor. Mersin'in toprakları bereketli olduğu kadar denizi de son derece bereketli. Önemli bir ihraç ürünü olan kırmızı karides ile Avrupa'nın en değerli ürünü burada mevcut. Karides konusunda önümüzdeki günlerde daha fazla çalışma yapıyor olmamız lazım. Yaklaşık 480 balıkçı teknesiyle yılda yaklaşık 4 bin 500 ton balık yakalanıyor. Kıyıdan ve turizm alanı açıklarında da yeni yetiştirici alanları da bu yıl ekstra olarak 20 bin tona yakın levrek ve çupra üretimiyle bin kişiye fazla istihdam sağlandı. Burada da Türkiye'de 1 milyar 38 milyon dolar ihracatımız var. Şu anda geldiğimiz nokta aslında balıkçılıkta bizim 2023 hedefimizdi ama biz erken ulaştık. Biz şimdi 2023 için yeni bir hedef koyduk" ifadelerini kullandı.

"Pamukluk Barajı inşaatı çalışmalarını 2020 yılında tamamlıyoruz"
Mersin'e müjdeler de veren Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"IPARD kapsamında 25 Kasım'da 50 milyon Euro, yani 320 milyon lira hibe bütçeli 8 başvuru çağrısına çıktık. 6. çağrının bütçesini 60 milyon Euro’dan 130 milyon Euro’ya çıkarmıştık. Mersin'de 49 proje başvurusu yapıldı. Bu sayede gelen uygun projenin tamamını destekleyeceğiz. 6 adet tarım kredi kooperatif marketi açacağız. Yoğun çalışmalarımız neticesinde, tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdük. Yüzde 25 ile 100 oranında faiz sübvansiyonu sağladığımızı da hesap ettiğimizde, faiz sübvansiyonu sağladığımızı da hesap ettiğimizde, faiz oranları ortalama yüzde 5, yüzde 4,5 hatta sıfıra kadar inecek durumda. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekle kapsamında bize Mersin'den 23 proje başvurusu geldi, 23 projenin tamamını da kabul verildi. 95 milyon lira yatırım maliyeti ile 185 bin dekar araziyi sulanacak Pamukluk Barajı'nın inşaat çalışmalarını 2020 yılında tamamlıyoruz. Anamur Alaköprü sulamasının inşaat ihalesi Şubat ayında gerçekleştiriyoruz. Erdemli Karacaoğlan Göleti inşaat çalışmalarına 2020 yılında başlıyoruz. Mut Sarıkavak, Yıldızköy Topluca, Yukarıköselerli ve Yeşilyurt göletlerinde çalışmalara 2020 yılında başlıyoruz. Bu yıl 1,5 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca 5,5 milyon adet fidan üreteceğiz. Kösbucağı köyünde 600 dekar alanda 5 bin adet fidan dikerek, bal ormanı tesis edeceğiz. Silifke, Narlıkuyu beldesinde Ekintepe mesire yerini tesis edeceğiz. Orman köylerinde yaşayan 192 ailemizle, 5,7 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız. 10 mahallede gelir getirici tür fidanları dikeceğiz ve bu fidanların bakımı 3 yıl süreyle bize ait olmak üzere 49 yıllığına sizlerin istifadesine sunacağız."

MERSİN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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