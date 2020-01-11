Mersin'de kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde avlanmak için kayıkla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, sabah saat 06.30 sıralarında Berdan Nehrinin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldü bölgede avlanmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

MERSİN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:23

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