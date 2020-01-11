Denize açıldıktan sonra kaybolan iki bekçi aranıyor

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın bulunması için aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus'taki Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için aramakurtarma çalışma başlattı.



MERSİN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:23

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