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Kayıp bekçiler karadan, denizden ve havadan aranıyor

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

Kayıp bekçiler karadan, denizden ve havadan aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için tekneyle açılan ve kayboldukları iddia edilen 2 mahalle bekçisini arama çalışmaları karadan, denizden ve havadan devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, sabah saat 06.30 sıralarında Berdan Nehri'nin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldüğü bölgede avlanmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Kayıp iki bekçi için Sahil Güvenlik ekipleri, sualtı aramalarının yanında helikopter ile de arama yapılıyor. Gece görüşlü drone ile yapılan aramanın yanısıra ekipler, gece olmasına rağmen 2 mahalle bekçisini bulmak için arama kurtarma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Aramalara Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Erbir bizzat da katıldı. Kulak Mahallesi Muhtarı Necati Şen, 3 bekçinin balık avlamaya geldiklerini, 2 kişinin denize açıldığını, saat 15.00’te arkadaşlarından haber alamayan diğer bekçinin güvenlik güçlerine bilgi verdiğini söyledi.
Muhtar Şen, güvenlik güçlerinin arama çalışmalarının devam ettiğini, 2 bekçinin sağ salim bulunmasını temenni etti.

MERSİN

11 Ocak 2020 Cumartesi

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