Trenin çarptığı kadın öldü

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre tren seferleri durdurulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MERSİN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:23

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