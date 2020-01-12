Asker eğlencesinde silahla vurulan kadın öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde asker eğlencesinde havaya açılan ateş sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.



Olay, Kelahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal mahallede asker arkadaşları kendi aralarında eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iddia göre, Ü.G. adlı kişi tarafından hava açılan ateş sonucu, mermi tavandan sekip yengesi M.G.'nin göğsüne isabet etti. Omuz ve akciğerinden yaralanan M.G. sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilerek hızla hastaneye götürüldü. Yaralı kadın Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.G. kurtarılamadı.

Olaydan sonra Ü.G. gözaltına alındı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemesi devam ediyor.

MERSİN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:23

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