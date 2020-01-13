Mersin Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimine devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde kışın da mevsimlik çiçek dikimini sürdürüyor. Ekipler, Ekim ayından bu yana geçen 4 aylık sürede 315 bin 151 mevsimlik çiçek, 25 bin 403 adet çalı ve bin 905 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına hız verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, bir yandan birçok noktaya farklı türlerde çiçek dikerek, kenti renklendiriyor, bir yandan da ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil alanları artırıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent genelinde başlattığı çalışmalar ile merkez ve ilçelerde kavşaklar, refüjler, parklar, bahçeler ve mesire alanları birbirinden güzel çiçeklerle beziyor. Aralarında farklı türlerin de bulunduğu toplam 15 tür çiçek ile Mersin, kış aylarında da rengarenk bir görünüme kavuşuyor.



4 ayda 315 bin 151 mevsimlik çiçek ve 25 bin 403 çalı dikildi

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2019 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Mersin merkezde 278 bin 123, ilçelerde de 37 bin 28 adet olmak üzere toplam 315 bin 151 adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi. Merkezde 24 bin 53, ilçelerde ise bin 350 adet çalı dikimi yapan ekipler, yine merkezde bin 746 adet, ilçelerde 159 adet olmak üzere toplamda bin 905 ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Mersin’de, ana arterler, rekreasyon alanları, parklar, refüjler ile yan bantlara, kış aylarına uygun çiçeklerin dikiminin devam edeceği bildirildi.

MERSİN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.