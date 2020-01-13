Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

"Ben hep hip hop'tım"

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MERSİN'de düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekiplerince, yasa dışı bahis oynandığı belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda bahis oynamada kullanılan çok sayıda bilgisayar, telefon ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, kumar oynattıkları iddia edilen E.Ç., M.B., M.Ç., A.K. ve H.Ö. adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.



MERSİN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:23

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